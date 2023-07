Nell’acclamato Zodiac di David Fincher, Robert Downey Jr ha interpretato il giornalista del San Francisco Chronicle e del Sacramento Bee Paul Avery, passato alla storia proprio per i suoi articoli sul cosiddetto Killer dello Zodiaco.

Con la complicità degli impegni stampa per Oppenheimer, Robert Downey Jr ha ricordato di quando, una volta, fece letteralmente infuriare i suoi colleghi durante le riprese di Zodiac. Colleghi che erano già molto provati dallo stile di regia di David Fincher: come noto, il regista può chiedere al suo cast di ripetere una scena per decine e decine di volte, fino a che non ottiene quello che, a suo modo di vedere, è necessario alla pellicola che sta girando.

Queste le sue parole:

Quando lavori con David Fincher, potresti scoprire di essere più “resistente” di quanto pensavi. Una scena, così come le gira lui, può degenerare fino a sembrare estremamente meccanica, fatta quasi in modalità automatica. Ma non importa perché la sfida consiste nel cercare di far funzionare le cose. C’era una scena che cercava di fare in un’unica ripresa e abbiamo fatto 40 o 50 ciak. Le persone erano un po’ esauste. Poi si rivolge a me chiedendomi: “Downey, vieni qui. Abbiamo ottenuto quello che ci serve secondo te?”.Ho guardato il girato e alla fine ho domandato: “Vuoi usarla tutta in un’unica ripresa?”. Lui rispose: “Sì.” E io dissi: “No.” E lui: “Downey ha ragione, non abbiamo ancora ottenuto la scena. Cancellate tutte quelle 40 riprese e ricominciamo dopo pranzo!”. E tutti mi guardarono come a dire: “Cosa ca**o c’è che non va…” Ma sai, quello che è giusto, è giusto.