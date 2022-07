I fratelli Russo scherzano su Robert Downey Jr: “È stato Iron Man per 10 anni perché non doveva mai andare sul set”

Perché, secondo la battuta dei fratelli Russo, Robert Downey Jr ha interpretato Iron Man per oltre dieci anni?

Le pellicole dei Marvel Studios sono anche famose per il gran numero di effetti speciali che propongono, un tema, questo, che è stato al centro di qualche polemica in questi giorni e sul quale torneremo, con un approfondimento, nel corso del fine settimana. E la battuta fatta dai fratelli Russo su Robert Downey Jr si collega proprio alla questione degli effetti speciali. I due registi spiegano, nel corso di un video, che la star ha interpretato Iron Man per così tanto tempo perché… non doveva mai recarsi sul set!

Alcuni attori sono fortunati. Come Chris Evans, nel momento in cui lo vediamo con un elmetto in testa, lì sotto c’è uno stunt. Credo che la ragione per cui Robert ha interpretato Iron Man per un decennio è che non doveva mai andare sul set. Nel momento in cui si vestiva da Iron Man, Robert scompariva!

Cosa ne pensate della battuta fatta dai fratelli Russo su Robert Downey Jr? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Vanity Fair su YouTube