Sono trascorsi ormai quindici anni da quando abbiamo visto per la prima volta Robert Downey Jr nei panni di Iron Man nella pellicola di Jon Favreau che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe.

Proprio per festeggiare i tre lustri del cinecomic, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige e Jon Favreau hanno chiacchierato un po’ di Iron Man e Robert Downey Jr in un video pubblicato sul canale ufficiale della Marvel ospitato su YouTube.

Kevin Feige, che già un paio di anni fa aveva definito l’ingaggio di Robert Downey Jr come “il rischio più grande” corso dai Marvel Studios spiega che l’ingaggio dell’attore è stata una delle “migliori scelte fatte nella storia di Hollywood”:

Penso che quella sia stata, probabilmente, una delle scelte più importanti nella storia di Hollywood. Mi ricordo che nei film successivi gli dissi “Robert, non saremmo in questo pasticcio se non fosse stato per te. Intendo dire che non avremmo uno studio se non fosse stato per te”.

Favreau aggiunge poi:

Ricordo di essermi seduto con [Robert] e pensavo, lui l’ha capito e ha quella scintilla dentro di lui, è nei suoi occhi ed è pronto. Una volta che lui è diventato Tony Stark, la mia vita è diventata molto più facile. Robert aveva uno standard molto alto che voleva raggiungere, non voleva che fosse banale. Voleva che fosse speciale. Ho capito appieno l’approccio che dovevamo adottare solo quando abbiamo scelto Robert.

E poi ancora Feige:

Ogni decisione è diventata molto più facile. Tu e Robert siete questo film, avete trovato il giusto equilibrio tra il prendersi gioco di esso o quando era necessario alleggerire un momento, ma anche, e questo è ciò in cui entrambi siete così bravi, prenderlo sul serio.

Jon Favreau ricorda anche che, inizialmente, Robert Downey Jr non era stato preso in esame per Iron Man ma per il Dottor destino:

Mi ricordo che Robert era venuto per un incontro generale – e ricordo che tutti voi lo avevate già visto per qualcosa come Dottor Destino o un altro progetto. Credo che fosse venuto forse per Fantastic Four? Ricordo di essermi seduto con lui e di aver pensato ‘Dannazione, lui l’ha già capito – ha quella scintilla negli occhi, è pronto’. Ed è stato in quel momento, nel tuo ufficio [Kevin], che guardando la la sua foto e ci siamo detti: ‘Dobbiamo cercare di capire come fare’.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Marvel su YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate