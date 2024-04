Rivedremo mai il fresco Premio Oscar Robert Downey Jr in un progetto del Marvel Cinematic Universe? Chiaramente è presto per saperlo, ma a quanto pare è il diretto interessato a non escludere questa eventualità.

Nel corso di un’intervista con Esquire, gli è stato espressamente domandato se la recente vittoria della statuetta dorata possa essere vista e interpretata come un momento di cesura col suo passato nei cinecomic dei Marvel Studios. Una lettura che Robert Downey Jr non condivide affatto:

Tornerei in quel mondo felicemente. È una parte troppo integrale del mio DNA. Quel ruolo, quello di Iron Man, “mi ha scelto”.

E non solo. La dichiarazione della star continua in un modo che fa decisamente sperare in ottica di un suo ritorno:

Dico sempre questa cosa: Mai, mai scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa in partenza. È il banco. E il banco vincerà sempre.

In un lungo profilo pubblicato su Vanity Fair a dicembre 2023 dedicato a Robert Downey Jr, Kevin Feige metteva a tacere qualsiasi voce su un possibile ritorno dell’attore nell’Universo Cinematografico Marvel. Il boss dei Marvel Studios spiegava di non voler far risorgere Tony Stark dopo il suo toccante sacrificio: “Manterremo intatto quel momento, non lo toccheremo. Abbiamo lavorato tutti duramente per anni per arrivare fino a lì, non proveremmo mai e poi mai a disfare magicamente quell’istante“.

Quanto all’attore, nonostante qualche settimana fa abbia dichiarato che il desiderio di essere associato ad Iron Man si era spento (ECCO TUTTI I DETTAGLI), non tutto è definitivamente perduto a quanto pare.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere a una nuova incursione di Robert Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe?

