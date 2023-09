Da Twilight a The Batman, Robert Pattinson ha fatto tanta strada negli anni. Smarcandosi dal ruolo del vampiro adolescente ha lavorato con grandi registi (Croneberg, Nolan, Eggers per citarne alcuni) diventando uno degli attori più richiesti della sua generazione.

In una recente intervista, Pattinson si è aperto su quella che è una delle sue più grandi paure: sentirsi umiliato. Ecco cosa ha detto a Interview Magazine:

Ho una grande, grande paura dell’umiliazione, anche perché in fondo sai che è responsabilità tua. Puoi dire che è una sceneggiatura orrenda o che il regista è uno stron*o e bla bla bla, ma alla fine a nessuno importa delle ragioni. Sei tu quello che si sentirà dire da tutti che è patetico. E la maggior parte delle persone lo dice anche quando fatto del tuo meglio.

Continua l’attore mostrando qualcosa di più sulla sua prospettiva della vita:

Questo è il modo in cui guardo a ogni cosa. Penso costantemente che passi la maggior parte della tua vita senza lavoro e disperato e sentendoti come un totale falliment, penso che la vita sia semplicemente così.

Paura di fallimento a parte, Pattinson non ha nulla da temere: prossimamente apparirà in Mickey 17 di Bong Joon Ho e poi tornerà a interpretare Bruce Wayne nel sequel di The Batman di Matt Reeves. Sarà inoltre in Average Height, Average Build di Adam McKay con Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker e Danielle Deadwyler.

