Nonostante avesse già al suo attivio la regia di, la notorietà diè esplosa definitivamente nel 1996 con, la celeberrima lettura post-moderna della tragedia di William Shakespeare.

Nel lungometraggio erano Leonardo DiCaprio e Claire Danes a interpretare i ben noti “star-cross’d lovers” Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti.

Nelle ore scorse, su Instagram, Baz Luhrmann ha voluto festeggiare il quarto di secolo di Romeo + Giulietta pubblicando un po’ di foto inedite della pellicola e del diario di lavorazione. Potete vederle tutte qua sotto!

Romeo + Giulietta, la sinossi:

A Verona Beach, in California, le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti sono divise da un’antica rivalità. Succede però che il giovane Romeo Montecchi e la giovane Giulietta Capuleti si innamorino e siano costretti a vivere clandestinamente la loro storia. Quando in una lite Mercuzio, amico di Romeo, viene ucciso e Romeo, per vendetta, uccide un Capuleti, lo sceriffo decreta l’allontanamento di Romeo da Verona a Mantova. Frate Lorenzo cerca di venire in aiuto dei due giovani ma, per un equivoco, quando raggiunge la ragazza, Romeo la crede morta e si uccide a sua volta. Giulietta si sveglia, vede Romeo morente e si dà a sua volta la morte. La maledizione tra le due famiglie rivali prosegue.