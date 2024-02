Romy & Michelle, commedia del 1997 con protagoniste Mira Sorvino e Lisa Kudrov, avrà un sequel. A scriverlo sarà la stessa sceneggiatrice del primo film, Robin Schiff, ora impegnata nella lavorazione della serie Netflix Emily in Paris.

Racconta Mira Sorvino in un’intervista per Us:

Attualmente (Schiff) sta lavorando su Emily in Paris, quindi sta ultimando la sua bozza da presentare allo studio. Lisa ed io stiamo concludendo i nostri accordi come produttrici esecutive con lo studio. Siamo a pieno ritmo.

E, a proposito di cosa vuole raccontare nel sequel, afferma:

Vorrei che [Romy and Michele] fossero ancora tanto identificabili, ma anche altrettanto sciocche e amabili come sono sempre state. Penso che non abbiano imparato molto in questo periodo, ma conservano comunque quello spirito indomito, quell’amicizia e quell’idiota simpatia che fa sì che tutti le amino. Quindi, quella loro natura essenziale e il cuore che è al centro di tutto questo, quel cuore deve rimanere intatto.

Il film originale racconta la storia di due amiche di lunga data, Romy e Michelle, che non hanno concluso molto nella vita. Così, in occasione di una rimpatriata a scuola, decidono di mentire e inventarsi una carriera di successo per fare bella figura.

Nel 2005 è stato realizzato un prequel del film con Katherine Heigl e Alexandra Breckenridge nel ruolo delle protagoniste.

