Dopo il successo di Storia di un matrimonio , Netflix ha rinnovato la sua collaborazione convisto che il regista a inizio anno ha siglato un accordo di esclusiva pluriennale con la piattaforma streaming, che prevede ad esempio l’adattamento di, il romanzo satirico di Don DeLillo

Protagonisti della pellicola Adam Driver (nominato all’Oscar proprio per Storia di un matrimonio) e la compagna di Baumbach, l’attrice e regista Greta Gerwig. La storia è incentrata su una coppia costretta a confrontarsi con la morte quando una sostanza tossica viene rilasciata nella città dove i due abitano.

Come riportato in esclusiva da Deadline, Jodie Turner-Smith è in trattative per affiancare Driver. Turner-Smith è apparsa nel film Universal Queen & Slim e di recente ha partecipato con Michael B. Jordan a Senza rimorso.

Questa la trama del libro: