Arriva il 13 aprile nei cinema italiani distribuito dalla Sony L’esorcista del papa (The Pope’s Exorcist), il nuovo film di Julius Avery con protagonista Russell Crowe.

Durante la promozione del film, l’attore ha parlato con Comicbook dell’accento che ha usato nella pellicola come quello impiegato per interpretare Zeus in Thor 4 e un personaggio nel film di Kraven il cacciatore.

Sul film di Taika Waititi ha spiegato:

Mi sono offeso a nome dei greci quando mi hanno chiesto di interpretare una divinità greca con accento inglese. […] C’è stato un tira e molla, ma alla fine con Taika e lo studio all’epoca abbiamo deciso di girare le scene sia con accento greco che inglese. “Poi dopo in fase di montaggio faremo delle prove con entrambe e sceglieremo la versione più efficace“.

Ha poi aggiunto:

Con questo film [L’esorcista del papa] parliamo di una persona vera, perciò c’è della responsabilità e un certo tipo di onore di cui tener conto. Sì, mi sono preso delle licenze poetiche con padre [Gabriele] Amorth, ma quello che ho cercato di fare è stato catturare un pezzetto di verità, la qualità assoluta e la purezza delle sue convinzioni. E il suo senso dell’umorismo.

Su Kraven si è limitato a dire:

Il russo… il russo è difficile.

L’esorcista del papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

