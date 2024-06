Lo scorso marzo, Dakota Johnson aveva rivelato di non essersi affatto stupita del flop di Madame Web, in quanto ” questi film vengono fatti da un comitato“. Recentemente, a Russell Crowe, attore che ha preso parte a diversi cinecomic, è stato chiesto un commento a tali dichiarazioni in un’intervista con British GQ. Ecco la sua risposta:

Non voglio fare commenti su quello che gli altri hanno detto o su quale sia la loro esperienza, ma… stai tirando fuori il mio umorismo sfacciato. [Ride] Hai firmato per un film della Marvel e per un f*ttuto universo di personaggi dei cartoni animati… e non hai ricavato abbastanza pathos? Non so come posso migliorare la situazione per te. È una macchina gigantesca, e fanno film di una certa dimensione. L’ho sperimentato sul versante DC con L’uomo d’acciaio di Zack Snyder, e l’ho sperimentato sul versante Marvel/Disney con Thor: Love and Thunder. E ho anche sperimentato l’universo dark della Marvel [prodotto dalla Sony] con Kraven il cacciatore [al cinema il prossimo dicembre]. Questi sono lavori. Questo è il tuo ruolo, interpretalo. Se vi aspettate che questo sia un evento che vi cambierà la vita, penso che siate qui per le ragioni sbagliate.

L’attore poi continua:

Può essere impegnativo lavorare in un mondo di blue-screen, quando devi convincerti molto di più che delle macchinazioni interne del tuo personaggio. Ma per qualsiasi cosa… e non si può fare un commento diretto su di lei perché non la conosco e non so cosa abbia passato, e il fatto che si possa avere un’esperienza di m*rda in un film… Sì, è possibile. Ma è questo il processo Marvel? Non sono sicuro che si possa dire così. Non ho avuto una brutta esperienza. Voglio dire [Thor], ok, è un film Marvel, ma è il mondo di Taika Waititi, ed è stato un vero spasso ogni giorno. E poi, con JC Chandor in Kraven, sto solo portando un po’ di peso alle circostanze, in modo che i giovani attori abbiano un attore da cui poter prendere spunto. Lavorare con JC è stato divertente. Molti di questi registi hanno un certo livello di abilità: sono dei veri e propri geni. Pensate a ciò che è richiesto. Ogni aspetto [della lavorazione di un film]: la composizione, l’inquadratura, il colore, la musica, ciò che resta fuori dalla macchina da presa. Che si tratti del [regista di Istantanee] Jocelyn Moorhouse o di Ridley Scott, si tratta di frequentare dei geni.

L’uscita di Kraven il cacciatore è al momento fissata per il 13 dicembre 2024. Nel cast troviamo Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista, oltre a Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero).Qui potete vedere il trailer.

