La conduzione della puntata di sabato del Saturday Night Live è diventata l’occasione, per Ryan Gosling, di dire addio a Ken una volta per tutte poche settimane dopo l’epica esibizione di I’m Just Ken sul palco degli Oscar.

Durante il monologo di apertura, infatti, l’attore ha confessato di non voler fare battute su Ken perché ha “chiuso definitivamente” la sua relazione con lui. “Non è divertente,” ha spiegato, “Ken e io ci siamo lasciati. È andata troppo oltre… e ora è finita.” Gosling ha però aggiunto di non essere ancora riuscito a elaborare la rottura, e di aver deciso di utilizzare la musica di Taylor Swift per superare la cosa.

A quel punto parte All Too Well, canzone molto famosa della popstar che peraltro farà parte della colonna di The Fall Guy, action movie di cui Gosling è protagonista accanto a Emily Blunt. Ecco quindi che l’attrice entra in scena e cerca di interrompere il collega per evitare che si “renda ancora più ridicolo”. Ne nasce, ovviamente, un battibecco in piena contrapposizione Barbenheimer, con l’attore che definisce Oppenheimer “un film inferiore” e l’attrice che replica “non lo è affatto, abbiamo vinto qualsiasi cosa”. “Ma avete conquistato i cuori del pubblico? Non credo proprio,” chiosa Gosling. Il monologo si chiude quindi con un numero celebrativo dei due film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate