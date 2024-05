Ryan Gosling ha deciso di non voler più avere a che fare con ruoli psicologicamente troppo contorti per il bene di sua moglie, Eva Mendes, e dei loro 2 figli.

La star ha toccato la questione nel corso di un’intervista realizzata con il magazine del Wall Street Journal.

Parlando con il WSJ, Ryan Gosling ha spiegato che la decisione di cui sopra è stata maturata a partire da La La Land, l’acclamata pellicola di Damien Chazelle trionfatrice al box-office e alla Notte degli Oscar del 2017.

Non accetto più ruoli che mi portino in qualche sorta di luogo troppo oscuro. In questo momento della mia vita, cerco di leggere la parte a casa e capire cosa può essere meglio per tutti noi. Le decisioni che prendo, le prendo insieme a Eva pensando, come prima cosa, alla nostra famiglia.

Poi aggiunge:

Credo che sia iniziato tutto con La La Land. Ho pensato qualcosa tipo “Oh, sarà divertente anche per i nostri figli, perché anche se non vengono sul set, ci eserciteremo col pianoforte ogni giorno o, magari, balleremo e canteremo”. Il loro interesse per Barbie e il loro disinteresse per Ken sono stati un’ispirazione. Stavano già facendo piccoli film sulle loro Barbie sull’iPad quando me lo hanno offerto, quindi il fatto che io andassi a lavorare facendo anche io uno di quei film, ci ha fatto sentire in sintonia.