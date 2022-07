Ryan Gosling svela qual è la sua star di action movie preferita

Manca pochissimo all’arrivo in streaming di The Gray Man, film con Chris Evans e Ryan Gosling basato sul romanzo scritto da Mark Greaney.

E rimanendo in tema di action movie Ryan Reynolds ha svelato a MTV News il nome della sua star di action movie preferita:

Guarda, penso [Sylvester] Stallone. Stallone. È un bravo attore. Hai l’azione ma anche questi fantastici personaggi al centro. Era un bel connubio. Mi mancano quei tempi.

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Trovate tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul film nella nostra scheda.