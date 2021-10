Ho finito di lavorare a Spirited. Non so se sarei stato pronto a dire di sì a un progetto così anche solo tre anni fa. Cantare, ballare e lavorare con Will Ferrell ha avverato moltissimi miei sogni. Ed è il mio secondo film con la grande Octavia Spencer. È il momento perfetto per prendermi un piccolo periodo sabbatico. Mi mancherà ogni secondo del lavorare con questo gruppo incredibilmente dotato di creator e artisti. Di questi tempi, la gentilezza conta quanto il talento. Sono stato fortunato a lavorare con queste persone, che sono dotate in entrambi i campi.

Nei commenti è spuntata una risposta di sua moglie Blake Lively, che ha scritto:

Michael Caine l’ha fatto prima di te.

Il riferimento è a un recente fraintendimento in cui Caine ha lasciato intendere, in un’intervista, di essere costretto a ritirarsi dalle scene, affermazione prontamente smentita nelle ore successive (l’attore sta attualmente leggendo le sceneggiature di due nuovi progetti).

Ricordiamo che Ryan Reynolds quest’anno è comparso in Hitman’s Wife’s Bodyguard e Free Guy, e a breve tornerà sugli schermi in Red Notice al fianco di Dwayne Johnson e Gal Gadot.

Spirited, per contro, è una reinvenzione del Canto di Natale di Charles Dickens. Reynolds interpreta Scrooge. Apple non ha ancora fissato una data di uscita, ma si presume che la pellicola non uscirà prima della fine del 2022.