Sappiamo bene che, prima o poi,tornerà nei panni diperché, data l’enorme popolarità del franchise, quella del Mercenario Chiacchierone è l’unica saga della Marvel iniziata dalla 20Th Century Fox ad aver resistito all’acquisizione della major da parte della Disney.

Quello che ignoriamo è quando potremo finalmente assistere al ritorno di Ryan Reynolds in un film di Deadpool. Di certo, lo scatto che la star ha pubblicato qualche ora fa su Instagram con una IG Story, ha fatto nascere una discreta quantità di speculazioni. Nell’immagine, che trovate qua sotto, è possibile osservare il bagaglio della star. Bagaglio dal quale fa capolino anche la maschera di Deadpool. Cosa potrebbe significare?

Al momento, possiamo solo lasciarci andare a speculazioni varie ed eventuali, perché Ryan Reynolds non ha contestualizzato in alcun modo lo scatto, limitandosi a stuzzicare i fan del celeberrimo personaggio della Marvel. Qualche giorno fa, Tim Miller, regista della prima pellicola del franchise in questione, ha avuto modo di spiegare che, a suo modo di vedere, Deadpool potrebbe funzionare ugualmente anche inserito nel contesto di un film non vietato ai minori perché l’attore, con la sua bravura, sarebbe comunque in grado di tenere in piedi il film.

Sì, penso di sì, potrebbe funzionare. Credo che l’approccio di Ryan Reynolds al personaggio, la maniera con cui abbraccia quel particolare genere di follia ci sarebbe comunque, anche senza pronunciare la parola con la F da quattro lettere. Sarebbe comunque perfettamente calato nel personaggio. Con Ryan, potresti tranquillamente rimuovere le parti vietate ai minori e Deadpool funzionerebbe ugualmente.

Ricordiamo che lo scorso novembre, Deadpool 3 è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

