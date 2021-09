non poteva farsi scappare una ghiotta occasione di trollaggio social.

Se ben ricordate, un paio di giorni fa, la Disney ha deciso ufficialmente di riservare una finestra di distribuzione esclusiva per il cinema a tutti i suoi film fino alla fine dell’anno (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e ha anche reso noto che, fra il luglio del 2023 e il novembre del 2024, usciranno ben sette film dei Marvel Studios ancora senza titolo.

In un tweet pubblicato da Brandon Davis di Comic Book, viene buttata giù una lista di potenziali titoli. La trovate qua sotto.

Untitled Marvel Studios movie predictions (in no particular order): -Captain America 4

-Blade

-Fantastic Four

-Shang-Chi 2

-Deadpool 3

-A Mutant(s) movie

-Crossover event movie (New Avengers, Thunderbolts, etc…) https://t.co/CrhBxu8D62 — BD (@BrandonDavisBD) September 10, 2021

È proprio a questo punto che Ryan Reynolds è entrato a gamba tesa nella questione postando una lista alternativa in un altro tweet che potete leggere direttamente qua sotto:

My guesses: – Fantastic 1

– Gin Genie

– Weekend at Blind Al’s

– Fantastic 2

– Nick Fury Road

– Fantastic 3 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 10, 2021

Vi ricordiamo che, a novembre, ritroveremo Ryan Reynolds insieme a Gal Gadot e The Rock in Red Notice, film diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Nel cast Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. L’uscita del film è prevista per il 12 novembre 2021.

Cosa ne pensate di questa lista “alternativa” di film Marvel postata su Twitter da Ryan Reynolds? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!