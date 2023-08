Sacha Baron Cohen ha annunciato che realizzerà un tour di stand-up in cui tornerà a vestire i panni del suo noto personaggio: Ali G.

Due mesi fa vi avevamo dato la notizia che forse l’attore sarebbe tornato a rivestire il ruolo di Ali G, ma non si conoscevano altri dettagli (potete leggere qui la notizia). Sembra che non si tratterà né di un film né di una serie TV, ma di una comparsata all’interno di un più ampio progetto di stand-up comedy.

Quest’anno Ali G festeggia 25 anni dalla sua prima apparizione. Il controverso personaggio era stato portato in scena infatti la prima volta nel 1998 all’interno di una serie di sketch nel programma The 11 O’Clock Show. In questo spettacolo Ali G realizzava delle interviste surreali a personaggi pubblici come politici e giudici. Tra il 2002 e il 2004 Baron Cohen aveva realizzato poi un programma incentrato interamente sulla caricatura dello pseudo rapper chiamato Da Ali G Show. Infine, sempre nel 2002, era uscito il primo lungometraggio: Ali G.

FONTE: Variety

