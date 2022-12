Sadie Sink non conosceva i film di Brendan Fraser prima di ottenere la parte in The Whale

Sadie Sink ha ammesso in una recente intervista che non conosceva i film di Brendan Fraser prima di ottenere la parte in The Whale (leggi la recensione).

“In tutta sincerità non avevo nessuno dei suoi film” ha spiegato l’attrice alla premiere di New York City del film. “Non sono cresciuta con i suoi film, ma ovviamente ora li ho visti tutti“.

Il film preferito dell’attrice? “Scuola d’onore, credo che Brendan sia fantastico in quel film“.

