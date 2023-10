Durante un Q&A all’Academy Museum di Los Angeles (via Deadline), Emerald Fennell (Una donna promettente) ha avuto modo di parlare del suo nuovo film da regista, Saltburn (GUARDA IL TRAILER). La pellicola, in arrivo a novembre nelle sale americane, inizia nei primi anni duemila e segue lo studente Oliver (Barry Keoghan) che, faticando a trovare il suo posto all’università di Oxford, si trova attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi). Una storia che:

Potrebbe tranquillamente essere ambientata a Hollywood. Oliver soffre di qualcosa di cui credo soffriamo tutti in qualche misura. Ma in questa città, forse più che mai, che c’è il desiderio di essere qualcosa, di essere qualcuno. Oliver ha lavorato tutta la vita per arrivare in questo posto, per arrivare a Oxford, su cui ha fantasticato e che pensa possa aprire una porta. [Ma quando arriva, realizza che] tutte le cose che pensava fossero importanti, sono solo un trucco.

In generale, Fennell descrive poi Saltburn come un vero e proprio “un film di vampiri”, in quanto parla di un estraneo che succhia l’essenza della vita che invidia, un fattore che per i protagonisti “funziona in entrambi i sensi“. La regista cita poi l’opera di Caravaggio come riferimento visivo, spiegando: “Quando si fa qualcosa di molto stilizzato, quando si fa qualcosa che riguarda la feticizzazione della bellezza, vuoi che sia bellissimo“.

Il film è prodotto da MRC e LuckyChap Entertainment di Margot Robbie e uscirà al cinema negli USA il 24 novembre grazie a MGM e Amazon Studios. Nel cast anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan.

FONTE: Deadline

