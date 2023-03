Sam Raimi parla del suo film preferito in tutta la carriera e del sequel che girerebbe volentieri

Impegnato a promuovere 65 – Fuga dalla Terra, Sam Raimi ha risposto su Reddit a una serie di domande sulla sua carriera.

Il regista ha parlato non solo delle possibilità di un sequel di Drag Me to Hell, ma in generale dei sequel che dirigerebbe volentieri:

Tornerei a dirigere o a scrivere per qualunque di quelle saghe visto che ho adorato le esperienze su tutti i set e ho grandi rapporti con i miei colleghi di La casa, Spider-Man e Doctor Strange 2. Ognuno di questi rappresenterebbe una splendida esperienza per me creativamente.

È stato poi invitato a scegliere quale dei suoi film preferisca:

Il mio film preferito è Soldi sporchi, principalmente perché mi permette di guardare le interpretazioni dei miei grandi amici Bill Paxton, Billy Bob Thorton, Brent Briscoe e Bridget Fonda… ed è bellissimo riguardarlo!

