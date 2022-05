Sam Raimi è attualmente impegnato nella promozione stampa die, in un’intervista, ha svelato di non aver ancora visto i due film diinterpretati da Tom Hardy.

Ricordiamo che il regista ha impiegato, suo malgrado, l’iconico antieroe della Marvel in Spider-Man 3, la pellicola del 2007 in cui era Topher Grace a interpretare Eddie Brock / Venom. Un personaggio con cui Sam Raimi non è mai davvero entrato in connessione e che non sentiva davvero “suo”. Circa la nuova iterazione del personaggio portata sul grande schermo da Tom Hardy per ben due volte, col primo film diretto da Ruben Fleischer e quello uscito l’anno scorso di Andy Serkis, dice:

Non li ho visti. Non aveva solo a che fare col fatto che non comprendevo bene quel personaggio. È che non era vicino al mio cuore. L’aspetto che preferisco dello Spider-Man di Stan Lee e Steve Ditko è proprio che si tratta di un personaggio con cui posso stabilire una relazione emotiva, che comprendo. Anche quelli più confusi, come Norman Osborn, nascondevano comunque la bontà nel loro cuore. Volevano fare la cosa giusta, come Peter Parker. Anche J. Jonah Jameson per certi versi ha della bontà nel suo cuore. Ho letto Venom ovviamente non da ragazzino, ma nel momento in cui dovetti capire cosa volevano farci nel film. E non ci ho visto abbastanza di quell’umanità che mi avrebbe consentito di identificarmi a dovere con lui.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato il 4 maggio nei nostri cinema, mentre in quelli americani sarà disponibile dal 6 maggio.

