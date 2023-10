L’Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che gli Amazon MGM Studios hanno messo in cantiere Samaritan 2, sequel del film del 2022 di Julius Avery con Sylvester Stallone.

Bragi F. Schut, autore della sceneggiatura del primo film, si occuperà di scrivere anche il seguito.

Stallone, invece, tornerà a figurare come produttore assieme al suo collega della Balboa Productions Braden Aftergood oltre a essere protagonista in base agli accordi presi prima dell’inizio dello sciopero degli attori.

In Samaritan, arrivato ad agosto 2022 su Prime Video, il tredicenne Sam Cleary sospetta che il suo misterioso e solitario vicino, il signor Smith (Sylvester Stallone), sia in realtà il leggendario eroe Samaritan, dichiarato morto 25 anni fa. L’aumento della criminalità e il rischio di caos globale spingono Sam a convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare la città.

La pellicola è arrivata in streaming in 240 territori in tutto il mondo ed è rimasta al primo posto per tre settimane consecutive, stando ad Amazon, rivelandosi un grande successo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

