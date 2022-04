Samuel L. Jackson spiega perché dopo 14 anni ama ancora interpretare Nick Fury

Sono passati 14 anni da quandoha fatto il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel nei panni di Nick Fury in, eppure l’attore non si è ancora stancato di interpretare l’iconico personaggio. Undici film dopo (cameo inclusi), Jackson si prepara a comparire su Disney+ nella serie Secret Invasion , oltre che in pellicole come

Parlando con Collider, ha spiegato cosa lo attira ancora del personaggio:

Sì. Mi piace Nick Fury. Ovviamente. Eddai. È un uomo senza superpoteri che comanda e guida persone con i superpoteri, e glielo lasciano fare. Ha qualcosa di molto speciale. È un leader di uomini molto diversi, in un modo molto diverso. È molto soddisfacente far parte di un mondo che ho ammirato per tantissimo tempo da bambino. Ma compro ancora i fumetti. Vado ancora in fumetteria, li leggo ancora. Ma essere in grado di interpretare quel personaggio… È come quando facevo Afro Samurai, o uno di quei personaggi dei fumetti. Significa davvero qualcosa far parte di un canone culturale che le persone ammirano e rispettano.