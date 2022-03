è ancora impegnato nella promozione stampa de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie TV da lui interpretata che ha debuttato ieri su Apple TV+ ( LEGGI LA RECENSIONE ) e, nella sua ospitata a The View, si è inevitabilmente parlato anche dei

Nella chiacchierata con Whoopi Goldberg e le altre conduttrici si sono toccate svariate questioni, tra le quali la passione di Samuel L Jackson per le t-shirt raffiguranti i suoi personaggi che sfoggia spesso e volentieri sui Instagram, per poi andare a parare sulle critiche che alcuni filmmaker fanno verso le pellicole dei Marvel Studios. L’interprete di Nick Fury, attualmente impegnato nella lavorazione di Secret Invasion, la nuova serie TV dei Marvel Studios (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), ha spiegato che “è facile” per un regista sollevare alcune obiezioni “perché la gente non viene a vedere un tuo film”:

I film sono film. E questi sono i film che andavo a vedere anche io quando ero ragazzino. Quando l’arte del fare un film era un mistero rimasto tale a lungo. Adesso farli non è più un mistero. I ragazzini girano i film coi loro iPhone. Per questo diventa facile per un regista sminuirli perché la gente non va a vedere un suo film. È come se venissimo sminuiti ma è sempre stato così. Quando eravamo giovani andavamo a vedere i film coi cowboy e con supereroi di altro genere che erano anche in televisione. Quando racconti una storia seria trovi un tuo pubblico di nicchia che è una cosa che avviene anche oggi. La gente va al cinema per sentirsi meglio e svagarsi dalla propria esistenza quotidiana.

Una dichiarazione, quella di Samuel L Jackson rilasciata durante The View, che fa da eco alle parole affidate qualche giorno fa a un botta e risposta col The Times durante il quale aveva anche criticato l’atteggiamento dell’Academy verso i cinecomic.

Fonte: The View su YouTube