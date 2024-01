Sandra Milo è morta oggi a Roma. “Si è spenta nella sua abitazione tra l’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto”, ha reso noto la famiglia. Tra poche settimane avrebbe compiuto 91 anni.

Nata a Tunisi l’11 marzo 1933, con il nome di Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo è stata una delle attrici italiane più famose al mondo, musa di Federico Fellini e personaggio televisivo fino all’ultimo – proprio in questi giorni va in onda su TV8 il programma televisivo Quelle Brave Ragazze a cui ha partecipato accanto a Mara Maionchi e Marisa Laurito.

Moltissime le pellicole a cui ha partecipato, dirette da registi del calibro di Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, Dino Risi, Luciano Salce, Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e, ovviamente, Federico Fellini. Nella sua lunga filmografia, iniziata con Lo scapolo (Antonio Pietrangeli, 1955), figurano Eliana e gli uomini (Jean Renoir, 1956); Totò nella luna (Steno, 1958); Il generale della Rovere (1959, Roberto Rossellini, primo ruolo importante); Adua e le compagne (Antonio Pietrangeli, 1960); Fantasmi a Roma (Antonio Pietrangeli, 1960); 8 ½ (Federico Fellini, 1963); Giulietta degli spiriti (Federico Fellini, 1965); L’ombrellone (Dino Risi, 1965); Il cuore altrove (Pupi Avati, 2003); La perfezionista (Cesare Lanza, 2007); Happy Family (Gabriele Salvatores, 2010); A casa tutti bene (Gabriele Muccino, 2018). La sua comparsa più recente in Gigolò per caso, serie tv uscita poche settimane fa.

Vincitrice di numerosi nastri d’argento, nel 2021 ha ricevuto il David speciale alla carriera.

“Vola via una protagonista del cinema italiano,” si legge in una nota del sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. “Con la scomparsa di Sandra Milo piccolo e grande schermo perdono una grande artista di talento dal carisma travolgente. Un’interprete unica, capace di cambiare registro con estrema semplicità, passando dall’interpretare personaggi complessi ad altri più leggeri. Nella sua lunghissima carriera ha affascinato ed è stata musa di grandi registi come Federico Fellini e ha conquistato il cuore di milioni di italiani”.

Nell’immagine di copertina, una delle interviste più recenti con Monica Setta sulla Rai

