La nostra recensione della prima stagione di Gigolò per caso, dal 21 dicembre su Amazon Prime Video

In Gli Idoli della donne, il protagonista rivela di fare il gigolò per essere come il padre, grande seduttore. Anche in Gigolò per caso, Alfonso ha un genitore ingombrante, che proprio fa questo “mestiere”, ma lo odia con tutto il cuore e ne è dunque diventato l’opposto, prima che gli eventi lo costringano ad avvicinarsi a lui. Così, con la serie Prime Video, il regista Eros Puglielli, dietro entrambi i prodotti, può approfondire due discorsi accennati nel primo: la concezione di mascolinità e il rapporto padre-figlio.

La sinossi e il cast di Gigolò per caso

A seguito della malattia del padre Giacomo, con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme pa...