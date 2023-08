Saoirse Ronan e Paul Mescal saranno co-star nel film di fantascienza Foe. L’attrice, ora ventinovenne, recita da quando era ragazzina, aggiudicandosi una nomination agli Oscar a soli tredici anni per Espiazione (2007). Il successo per Paul Mescal è più recente, ma la sua ascesa è stata rapida. Ha acquisito notorietà con la serie tv Persone normali per poi arrivare alla candidaturaa agli Oscar con Aftersun (2022). Ora è nel cast del nuovo Gladiatore di Ridley Scott.

Ma Ronan non aveva dubbi che il collega sarebbe diventato una star, come raccontato infatti a Harper’s Bazar:

La prima volta che ho visto Paul recitare è stato per le salsicce Denny in Irlanda. Mi ucciderebbe se sapesse che lo sto dicendo ma – e non sto scherzando – quella è stata la prima volta che ho pensato: “Oh, chi è quel ragazzo? È davvero bravo“.

Nel caso ve lo foste perso, ecco lo spot:

Foe arriverà nelle nostre sale il 6 ottobre.

