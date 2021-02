Sarà(Febbre d’amore) a interpretaresul grande schermo: l’annuncio è stato fatto da, regista di, il film in cui la supereroina farà il suo debutto.

Calle è la prima Supergirl di origini latine (è nata in Colombia) ed è stata scelta tra 425 attrici che hanno partecipato alle aduzioni, come spiega Muschietti:

Ho visto più di 400 audizioni. Erano tutte ricche di talento ed è stato davvero difficile prendere una decisione, ma finalmente ho trovato l’attrice che era destinata a interpretare questa parte.

Le attrici che hanno partecipato all’audizione non sapevano il ruolo di cui stavano leggendo il copione, almeno fino alle ultimissime fasi. Calle ha partecipato anche alla lettura di un copione con Ezra Miller, che interpreta Flash, per verificare la chimica tra i due. Tutte audizioni e incontri che si sono svolte in videoconferenza: presto l’attrice volerà sul set, in quanto le riprese inizieranno prossimamente.

Secondo quando spiega Deadline, l’approccio sarà simile a quello utilizzato per introdurre Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman, che prima di avere un film tutto suo fece il suo debutto in Batman v Superman.

In Febbre d’amore, Calle interpreta Lola Rosales, ruolo per cui ha ottenuto una nomination a un Daytime Emmy.

Finora, Supergirl è stata interpretata da Helen Slater nel film del 1984 e poi da Melissa Benoist nell’omonima serie.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

