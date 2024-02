Secondo quanto riportato da Variety Emma Stone sarebbe in trattative per far parte del cast del remake di Save the Green Planet, commedia fantasy coreana del 2003 diretta da Jang Joon-hwan, che narra in modo tragicomico la storia dispotica di un giovane uomo disilluso dalla vita, che cattura e tortura un imprenditore che crede essere parte di un’invasione aliena.

Proprio di recente avevamo appreso che Yorgos Lanthimos avrebbe diretto sopracitato progetto.

Il film sarà prodotto, come per Povere creature, dalla Element Pictures, con sceneggiatura di Will Tracy. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla produzione, ma vi terremo aggiornati. Lanthimos, ricordiamo, ha già diretto un altro film intitolato Kinds of Kindness, entrato in post-produzione un paio di mesi fa, con Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe e Joe Alwyn.

