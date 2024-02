Con Povere creature candidato in 11 categorie agli Oscar, incluso Miglior film e Miglior regia, Yorgos Lanthimos è uno dei registi più discussi del momento, eppure già si pensa al futuro.

Variety riporta che Lanthimos dirigerà il remake della commedia fantasy coreana, Save the Green Planet, pellicola del 2003 diretta da Jang Joon-hwan, che narra in modo tragicomico la storia dispotica di un giovane uomo disilluso dalla vita, che cattura e tortura un imprenditore che crede essere parte di un’invasione aliena.

Il film sarà prodotto, come per Povere creature, dalla Element Pictures, con sceneggiatura di Will Tracy. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla produzione, ma vi terremo aggiornati. Lanthimos, ricordiamo, ha già diretto un altro film intitolato Kinds of Kindness, entrato in post-produzione un paio di mesi fa, con Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe e Joe Alwyn.

Trovate invece tutte le informazioni sul suo ultimo film nell’apposita scheda.

