La Lionsgate ha diffuso online un nuovo promo di Saw 10, l’atteso nuovo film del franchise che sarà un prequel ambientato tra gli eventi di Saw e Saw II.

Come potete vedere qua sotto, il filmato cita in modo esplicito L’allegro chirurgo (il nome italiano del gioco noto come Operation in USA e commercializzato da Milton Bradley a partire dal 1965).

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta…

L’uscita è fissata al 29 settembre negli Stati Uniti.

