Kevin Greutert, ospite della Midsummer Scream 2023 convention, come riportato da The Direct, ha parlato della lunghezza di Saw X, l’atteso nuovo film del franchise che sarà un prequel ambientato tra gli eventi di Saw e Saw II.

“Posso dire che sarà il film più epico di Saw e che, anche se può sembrare spaventoso, sarà quello più lungo in assoluto” ha spiegato il regista. “Quando montiamo un film di Saw non perdiamo tempo, perciò il fatto che sia lungo è una dimostrazione di quanto sia fatto bene“.

Gran parte dei film di Saw dura circa un’ora e mezza, il più lungo è stato Saw III arrivato a un minutaggio di 1 ora e 48 minuti.

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta…

