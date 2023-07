La Lionsgate ha lanciato il trailer ufficiale di Saw X, l’atteso nuovo film del franchise che sarà un prequel ambientato tra gli eventi di Saw e Saw II e che quindi farà tornare sullo schermo Tobin Bell nei panni di Jigsaw.

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta…

Alla produzione del decimo film del franchise, che uscirà il 29 settembre negli USA, la Twisted Pictures assieme alla Lionsgate. Nella pellicola tornerà anche Shawnee Smith nei panni di Amanda Young: la sua presenza nel cast lascia intuire che, forse, scopriremo qualcosa di più sul suo passaggio “al lato oscuro” diventando apprendista di Kramer. È solo una delle easter egg sugli altri film del franchise: nel trailer già vediamo Jigsaw abbozzare su un quadernetto il progetto di una delle sue future trappole di tortura vista in Saw III (film in cui, lo ricordiamo, Kramer muore), e rivediamo il famigerato bagno del primo film.

Nel cast vedremo anche Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernande, Joshua Okamoto e Octavio Hinojosa. Alla regia ritroveremo Kevin Greutert (Saw VI e Saw: The Final Chapter), che è stato anche montatore di sei film del franchise. La sceneggiatura invece è di Josh Stolberg e Peter Goldfinger, che hanno scritto gli ultimi due episodi della saga, mentre Oren Koules e Mark Burg supervisionano alla produzione.

