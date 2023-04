Saw 3D (saw 7)

In un’intervista con ScreenRant, Cary Elwes ha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise di Saw. Nel primo film, l’attore interpretava Lawrence Gordon, l’oncologo che si ritrovava suo malgrado a partecipare al sadico gioco di Jigsaw, per la sua personalità apatica e l’infedeltà nei confronti della moglie. Il personaggio ricompariva poi in Saw 3D – Il capitolo finale, in cui veniva rivelato il suo destino. Allo stato attuale, sembra però che un suo nuovo ritorno non sia possibile:

Non ho commenti da fare né in un senso né nell’altro su questo franchise, non posso davvero parlarne. Sono felice che i registi continuino a fare soldi e che questo sembri essere un bonus finanziario per loro, ma non posso davvero parlarne, perché non sono più coinvolto.

Vi ricordiamo che il prossimo ottobre uscirà Saw 10, decimo capitolo del franchise con Tobin Bell di nuovo nei panni di Jigsaw. Dietro la macchina da presa troveremo Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e di Saw: Legacy. La trama del nuovo film è ancora sotto chiave, ma lo studio ha promesso che catturerà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”.

FONTE: ScreenRant

