Si avvicina sempre di più l’uscita di Saw X. Il film, ambientato tra il primo e il secondo episodio, vede il protagonista John Kramer recarsi in Messico per una rischiosa operazione salvavita. Scoperto però che si tratta di una truffa al serial killer non resta che vendicarsi…

In occasione dell’uscita del film il regista Kevin Greutert ha rilasciato un’intervista a SFX Magazine nella quale promette che Saw X sarà, rispetto agli altri film della saga, quello più “standalone”. Non sarà necessario dunque aver visto o conoscere gli altri episodi del franchise.

Credo seriamente che questo sia il film più standalone dal primo. Non è necessario sapere o ricordare qualcosa degli altri film. L’esperienza è più ricca se ricordi qualcosa di Saw perché altrimenti non saprai necessariamente chi sia Amanda quando appare, ma è molto chiaro sin dall’inizio cosa sta succedendo.

In merito al futuro della saga però Greutert non ha certezze.

Non c’è dopo questo film un’ovvia nuova direzione in cui andare. Ma penso che ci saranno probabilmente altri film di Saw, specialmente se questo si rivelasse un successo.

Il film uscirà in sala il 26 ottobre.

