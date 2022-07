Scappa – Get Out: Jordan Peele non vuole escludere un sequel

Scappa - Get Out

Durante la promozione di Nope, tra pochi giorni al cinema, Jordan Peele ha parlato della possibilità di un sequel di Scappa – Get Out, il film del 2017 con Daniel Kaluuya che lo ha messo sotto gli occhi di tutta Hollywood.

Il regista ha spiegato ad AP News che gli chiedono spesso di un eventuale seguito e che non vuole chiudere alcuna porta:

Sì, me lo chiedono continuamente. Mai dire mai, anche perché c’è ancora qualcos’altro di cui parlare. Vedremo.

L’uscita statunitense di Nope è fissata al 22 luglio, in Italia il film arriverà l’11 agosto. Jordan Peele ha girato il film in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

