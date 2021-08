LEGGI ANCHE – Elizabeth Olsen commenta la disputa fra Scarlett Johansson e la Disney sostenendo la collega

Secondo quanto riportato da Deadline condivideranno nuovamente lo schermo in, una nuova commedia diretta da Dexter Fletcher (Rocketman).

Il progetto, descritto come un action movie con sfumature romantiche, sarà prodotto da Apple Studios e dalla Skydance. La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori dei due film di Deadpool e dei film di Zombieland.

Inutile ricordare che la Johansson e Chris Evans sono già comparsi insieme sul grande schermo nei cinecomic Marvel Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil war, Avengers: Age of Ultron, The Avengers, Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame. Ma anche in Diario di una tata e in Perfect Score.

Tra i progetti curati da Fletcher, oltre che a Rocketman, ricordiamo Eddie the Eagle – Il coraggio della follia, Sunshine on Leith e Wild Bill. Prossimamente dirigerà per la Warner Bros. il terzo film su Sherlock Holmes.

La Johansson è apparsa invece negli scorsi mesi nel cinecomic Marvel Black Widow ma anche in Avengers: Endgame, Jojo Rabbit, Ghost in the shell, Crazy Night – Festa col morto e in Storia di un matrimonio.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con i due noti attori? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!