Venerdì scorso, vi abbiamo aggiornato circa l’accordo trovato dalla Disney e da Scarlett Johansson dopo settimane e settimane di acque decisamente molto agitate. Ricorderete che, in seguito alle mancate compensazioni economiche ricevute per via della decisione presa dalla Disney di portare il cinecomic Marvelcontemporaneamente al cinema e in streaming su Disney+ (con tutto ciò che ne è poi conseguito in quanto a mancati incassi per colpa della circolazione dei file pirata della pellicola), la star aveva intentato una causa contro la Casa di Topolino, dando il via a una serie di batti e ribatti e accuse reciproche.

Anche se i dettagli dell’accordo fra le parti non sono stati resi noti alla stampa, Scarlett Johansson e la Disney sono pronti a collaborare ancora nei tempi a venire in tutta una serie di progetti, compreso Tower of terror, pellicola basata sulla popolare e amatissima attrazione dei parchi Disney, la celebre torre del terrore a caduta libera dei parchi Disney’s Hollywood Studios, Disney California Adventure, Walt Disney Studios e Tokyo DisneySea (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il celebre insider Matthew Belloni ha scritto sul suo blog (via ComicBook) che per far valere la sua posizione, Scarlett Johansson ha ricevuto una mano da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, la pellicola dei Marvel Studios uscita a inizio settembre nei cinema. Il perché? È presto detto. Nonostante il film sia basato su un personaggio decisamente meno conosciuto di Vedova Nera e interpretato da un cast di star decisamente meno noto è riuscito a ottenere un incasso maggiore di quello raccolto da Black Widow, cosa avvenuta grazie all’esclusività della distribuzione cinematografica. Sarà molto interessante capire se, prima o poi, trapelerà online qualche dettaglio circa l’accordo fra la star e la major.

Trovate tutti i dettagli su Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nella nostra scheda.