La make-up artist diha pubblicato su Instagram alcune foto inedite dell’attrice dal backstage di, il film Marvel Studios ancora inedito, e, l’acclamata pellicola scritta e diretta da Noah Baumbach arrivata sue in cinema selezionati nell’autunno del 2019.

Potete vederle tutte qua sotto:

Se, da una parte, Storia di un matrimonio è disponibile in streaming nel catalogo di Netflix, Black Widow è ancora inedito e il suo destino non è ancora chiaro. Per quel che riguarda la release della pellicola, vi abbiamo già spiegato che la Disney non è intenzionata a ripetere gli errori fatti dalla Warner Bros con Tenet di Christopher Nolan.

Tempo fa, il CEO della Disney, Bob Chapek, è tornato a ribadire che l’obbiettivo della Casa di Topolino e dei Marvel Studios resta quello di portare Black Widow al cinema anche se, seguendo l’andamento della pandemia, la multinazionale valuterà in ogni caso altre strade, come la release ibrida cinema e streaming, quando lo riterrà opportuno. Modalità che, a quanto pare, non verrà adottata per Black Widow. La pellicola con Scarlett Johansson arriverà dunque in sala anche se il dirigente non ha specificato se verrà mantenuta la data di debutto nota ad oggi, quella del 7 maggio (per il mercato nordamericano).

Black Widow sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

Black Widow uscirà – teoricamente – il 7 maggio 2021 negli Stati Uniti.

