Qualche giorno fa, nel ritirare il premio dell’American Cinematheque,ha parlato per la prima volta della causa legale che ha intentato nei confronti della Disney dopo che la major ha distribuitoin contemporanea al cinema e in PVOD su Disney+, e che si è conclusa con una transazione economica extragiudiziaria.

L’Associated Press ha ora riportato ulteriori commenti dell’attrice sulla vicenda, in particolare sull’importanza di farsi valere e rispettare:

Penso sia importante, in generale, conoscere il proprio valore e farsi rispettare. E penso che in quest’industria… Ci lavoro da così tanto tempo, quasi trent’anni, e ho visto tante cose… Penso che siano cambiate tante cose in questi trent’anni. Qualche tempo fa avrei potuto avere paura di farmi valere, temendo di non lavorare mai più o di essere messa in qualche lista nera. Per fortuna c’è vento di grande cambiamento nello zeitgeist, e onestamente penso che all’interno di un’industria così grande e universale come l’industria dell’intrattenimento sia importante che io guidi questo cambiamento.

La Johansson, insomma, ha voluto intentare questa causa anche per dare l’esempio di come si possa far valere i propri diritti nei confronti di una multinazionale miliardaria come la Disney, con cui lavorava da più di 10 anni grazie ai film dei Marvel Studios.

I dettagli dell’accordo raggiunto con la major non sono stati resi noti (si è parlato però di una quarantina di milioni di dollari), ma la conclusione è stata accolta positivamente da entrambe le parti, tanto che la Johansson ha già firmato per lavorare ad altri progetti con lo studio, tra cui un progetto “top secret” che produrrà con i Marvel Studios.