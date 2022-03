Durante la promozione di The Unbearable Weight of Massive Talentha rivelato una piccola curiosità su un film che in cui non ha mai preso parte:

Parlando con GQ Cage ha rivelato che Jim Carrey lo avrebbe voluto al suo fianco nella commedia demenziale del 1994:

So che Jim Carrey mi voleva in Scemo e più scemo insieme a lui, ma io volevo fare un piccolo film chiamato Via da Las Vegas.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film:

Harry e Lloyd hanno una caratteristica in comune: sono stupidi, più stupidi di quanto si possa immaginare. Sono amici per la pelle, ne combinano di tutti i colori e hanno deciso di dare prova della loro idiozia in un avventuroso viaggio fino ad Aspen, in Colorado. Vogliono riportare un beautycase a una cliente distratta, ma non sanno ancora a cosa andranno incontro. Tra donne, neve, scherzi ed equivoci ne vedranno delle belle.