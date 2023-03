Lo sceneggiatore di Ant-Man 3 parla di come porterebbe Nova sul grande schermo

Jeff Loveness ha fatto eco alle parole di Peyton Reed spiegando che adorerebbe lavorare a un adattamento cinematografico di Nova.

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (che ha anche scritto molti fumetti) ha parlato con Comicbook di come porterebbe il personaggio sul grande schermo:

Fatemi fare un po’ l’egoista, partirei dal mio fumetto… c’è qualcosa di così bello in Sam Alexander che riceve il casco di suo padre. Sarebbe un film molto Spielberg, un film della Amblin in cui si parte per un’avventura.

Sam Alexander è un altro Peter Parker, Miles Morales o Kamala Khan, hanno tutti la stessa età. Nei fumetti c’è questa trinità compsota da Nova, Miles Morales, e Kamala… che formano un bel gruppo di amici.

Rich Rider ha una certa energia da Top Gun, con un pizzico di Dash Rendar, un po’ come Justified. Non è un poliziotto, non è una Lanterna Verde, ma allo stesso tempo è questo avventuriero nel cosmo. Non è a suo agio a casa, è un po’ come un marinaio per certi versi.

La cosa bella in un film di Nova sarebbe mostrarlo come un esploratore, come un personaggio che si spinge più in là di chiunque altro, usando il vuoto dello spazio. Con lui potremmo sfrecciare nello spazio, ci saremmo solo noi e le stelle.