Da quando il 14 luglio è iniziato lo sciopero degli attori, il fondo d’emergenza della SAG-AFTRA Foundation ha raccolto più di 15 milioni di dollari.

Tra gli attori che hanno donato a partire da 1 milione di dollari per sostenere tutte le persone impegnate nella protesta ci sono George e Amal Clooney, Luciana e Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman e Deborra-lee Furness, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Ryan Reynolds e Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep e Oprah Winfrey.

“Il nostro fondo d’emergenza esiste per assicurarsi che gli attori bisognosi non perdano la casa e che abbiano la possibilità di pagare le bollette, comprare cibo per le famiglie, medicinali, coprire spese mediche e altro” ha commentato la presidente della SAG-AFTRA Foundation President Courtney B. Vance.

Vance ha specificato che Dwayne Johnson ha dato il via alla campagna con una “donazione storica a sei zeri“, mentre Streep e Clooney hanno dato il loro contributo con “1 milione di dollari, email e tante telefonate per invitare altri a unirsi alla causa“.

