La Skydance Animation ha chiuso un accordo pluriennale con Netflix per sviluppare e produrre film d’animazione che arriveranno direttamente in streaming. L’accordo prevede, inaspettatamente, anche i film d’animazione già in lavorazione della compagnia, che arriveranno esclusivamente su Netflix.

L’annuncio arriva a due anni dalla collaborazione tra Skydance Animation e Apple TV+ dopo l’acquisizione di Luck da parte di Apple.

Spellbound, un musical fantasy diretto da Vicky Jenson, arriverà nel 2024. Alla colonna sonora del film hanno lavorato Alan Menken (musiche) e Glenn Slater (testi), mentre nel cast vocale troviamo Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess.

Pookoo, diretto da Nathan Greno (Rapunzel), arriverà invece nel 2025, mentre Ryan Gunn di Brad Bird e un film senza titolo ispirato a Jack e la pianta di fagioli di Rich Moore non hanno ancora una data di distribuzione.

