Scott Derrickson ha parlato con la stampa americana in merito alla possibilità di dirigere un sequel di The Black Phone, l’horror campione d’incassi prodotto dalla Blumhouse e tratto dall’opera di Joe Hill (il figlio di Stephen King, ndr.) e un altro capitolo di Sinister, saga horror da lui cominciata nel 2012 con un film generalmente apprezzato dalla critica e ancor più dal pubblico, che ha avuto un sequel da lui scritto e non diretto che, però, non ha avuto la stessa sorte del primo.

Cominciamo da Black Phone 2 di cui dice a ComicBook:

È possibile. Non è una cosa certa, ma se diventa certa, sarete i primi a saperlo. Posso dirti questo, non farei un sequel di The Black Phone senza Ethan. Non penso ci sarebbe alcun motivo per farlo.

Su Sinister 3 e il ritorno in quel mondo Scott Derrickson si dimostra altrettanto possibilista:

Non lo escludo. È un mondo davvero interessante. È stata una cosa davvero sfortunata che Sinister 2 sia stato un insuccesso, ma credo che ci siano molte cose speciali al riguardo, e certamente penso che meriterebbe un’ulteriore esplorazione, a patto di riuscire a farlo in modo migliore.

Cosa ne pensate?

FONTE: ComicBook, Inverse

