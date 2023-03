Di recente Dermot Mulroney è stato ospite del The Jennifer Hudson Show (come riporta PEOPLE) e ha parlato del suo debutto in un franchise grazie a Scream 6.

“Sai che c’è? Sento di essere tra i popolari questa volta” ha detto sullo “splendido” cast, prima di sottolineare che “per me è stata un’esperienza spettacolare, diversa da qualunque film mai fatto“.

Ha poi aggiunto:

Non sono mai stato in un franchise, in un sequel o altro, […] perciò ricevere un invito a questo punto è stato bellissimo. È stato molto gentile da parte loro farlo dopo che aveva già riscosso il suo successo.

Dopo Scream 6 rivedremo Dermot Mulroney in un altro franchise, quello Marvel. L’attore infatti apparirà nella serie Disney+ Secret Invasion.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola Scream 6 nella nostra scheda!

Classifiche consigliate