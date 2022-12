Scream 6: Ghostface in una nuova foto, i registi sull’assenza di Neve Campbell

Ghostface tornerà a terrorizzare New York City in Scream 6, come abbiamo visto nel primo teaser trailer del film che arriverà nei cinema italiani il 9 marzo distribuito da Eagle Pictures.

Per parlare del debutto delle prime immagini, EW ha pubblicato un nuovo scatto dal film e un’intervista ai registi, che tra le altre cose hanno parlato dell’assenza di Neve Campbell:

Amiamo Neve e siamo grandi fan di Sidney Prescott, ma [la sua assenza] ci è sembrata un’occasione per scavare a fondo in questi nuovi personaggi e credo che la gente sarà molto sorpresa da quanto il film riesca benissimo nell’intento.

Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.” © 2022 Paramount Pictures. Ghost Face is a Registered Trademark of Fun World Div., Easter Unlimited, Inc. ©1999. All Rights Reserved.”. Ghost Face is a Registered Trademark of Fun World Div., Easter Unlimited, Inc. ©1999. All Rights Reserved.”

Nel cast di Scream 6 troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate del primo trailer di Scream 6? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!