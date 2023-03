Plaion, che si occupa della distribuzione home video dei titoli Paramount, ha annunciato che Scream 6, il nuovo capitolo della popolare saga horror nata nel 1996 col primo film diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson, sarà disponibile dal 13 luglio in Dvd+Blu-ray e in SteelBook 4k + Blu-ray.

Il film vede Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett alla regia, con James Vanderbilt e Guy Busick che co-scrivono la sceneggiatura. Tra i produttori esecutivi, il creatore della saga Kevin Williamson. Nel ricchissimo cast spicca Jenna Ortega (Mercoledì), la giovane attrice nota al pubblico per aver interpretato Mercoledì Addams in una delle serie TV più amate del momento e diventata in pochissimo tempo uno degli idoli della Gen Z.

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream 6, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) e Courteney Cox (“Gale Weathers”) tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

Le edizioni sono impreziosite da contenuti speciali esclusivi. Scream 6 sarà disponibile dal 13 luglio in DVD & Blu-Ray e in Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

