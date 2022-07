Scream 6: nel cast anche Samara Weaving e Tony Revolori 

Ancora due ingressi nel cast di Scream 6, prossimo film della saga horror in uscita nelle sale il prossimo anno.

Si tratta, stando a quanto riportato da BD, di Samara Weaving e Tony Revolori. Weaving aveva già collaborato con i registi in Finché morte non ci separi e in effetti era in lizza per un ruolo in Scream 5, ma dovette rinunciare a causa di altri impegni.

Nel cast accanto a loro troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Scream 5, uscito lo scorso gennaio al cinema, ha incassato 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di poco superiore ai 20.

