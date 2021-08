Non avremo modo di vedere il nuovo capitolo del franchise difino al prossimo gennaio. Nell’attesa però il regista del filmha parlato di un aspetto molto intrigante della pellicola: le easter egg.

Parlando con Hello Sidney Gillet ha infatti rivelato che il film conterrà molte easter egg e riferimenti agli altri capitoli della saga, sottolineando che il film sarà accessibile anche dai nuovi spettatori e non solamente dai fan:

Molto è derivato dalla sceneggiatura, ed è un entry point accessibile a chiunque. Questo non è uno di quei film per cui devi vederne altri 27 per capirlo [..]. La tua esperienza accresce comunque se conosci i quattro capitoli precedenti. Ci sono un sacco di easter egg. Non sarebbe un film di Scream se non fosse autoreferenziale e non parlasse di, sai, di dove si trova il genere all’interno della cultura pop.